إنتر يقبل هدية ساسولو وينتزع الصدارة

قبِل فريق إنتر ميلان الأول لكرة القدم هدية ساسولو بإسقاطه مضيفه ميلان في فخ التعادل 2-2، فانتزع المركز الأول من جاره بفوزه الثمين على مضيفه جنوى 2-1 الأحد ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري، مستفيدًا أيضًا من خسارة نابولي، حامل اللقب أمام مضيفه أودينيزي 0-1.

ويدين إنتر بفوزه إلى قائده المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي صنع الهدف الأول للمدافع الدولي الألماني يان بيسيك عند الدقيقة 6، وسجل الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل البرتغالي فيتينيا هدف الشرف لأصحاب الأرض عند الدقيقة 68.

وهو الفوز الثالث تواليًا لإنتر في الدوري والحادي عشر الموسم الجاري فرفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ميلان، ونقطتين أمام نابولي.

ومهد ساسولو الطريق أمام إنتر لإنزال ميلان عن الصدارة بعدما فرض التعادل على الفريق اللومباردي 2-2 في معقله «سان سيرو».

وكانت الفرصة قائمة أمام ميلان كي يضمن البقاء في الصدارة قبل السفر إلى السعودية لخوض الكأس السوبر الإيطالية، حيث يتواجه الخميس في نصف النهائي مع نابولي «يلتقي في نصف النهائي الآخر إنتر مع بولونيا».

لكن بعدما عوض تخلفه بهدف وتقدم بفضل ثنائية المدافع الشاب دافيدي بارتيساغي، عاد وتلقى هدف التعادل، ما جعل جاره إنتر الذي يتخلف عنه بفارق نقطتين، أمام فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقًا الأحد على مضيفه جنوى.

لكن بعد سلسلة تمريرات رائعة، عوض ساسولو هذه الفرصة وأطلق المواجهة من نقطة الصفر عبر البديل الفرنسي أرمان لوريينتيه إثر تمريرة من بينامونتي 77.

ورغم محاولاته، عجز ميلان عن استعادة تقدمه واكتفى بنقطة ضد فريق متمرس في «سان سيرو»

وفرط نابولي حامل اللقب في هدية ساسولو وفشل في الانفراد بالصدارة بخسارته أمام مضيفه أودينيزي بهدف وحيد سجله الهولندي يورغن إيكيلنكامب في الدقيقة 73.

وتجمد رصيد نابولي الذي توقفت انتصاراته المتتالية عند ثلاثة أيضًا، عند 31 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

واستعاد يوفنتوس توازنه عقب الخسارة أمام نابولي 1-2 في المرحلة الماضية، وتغلب على مضيفه بولونيا بهدف وحيد سجله المدافع الكولومبي خوان كابال 64.

وأكمل بولونيا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد النروجي توربيورن لايساكر هيجيم «69».

وصعد يوفنتوس إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بولونيا الذي تراجع إلى السادس.