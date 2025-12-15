ريال ألونسو يتنفس بنقاط آلافيس

عاد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى سكة الانتصارات بفوز صعب خارج أرضه أمام ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وأحرز كيليان مبابي ورودريجو هدفي الريال في الدقيقتين 24 و76، بينما أحرز كارلوس فيسنتي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 68.

بهذا الفوز تجاوز ريال مدريد كبوة خسارتين متتاليتين على ملعبه الأسبوع الماضي أمام سيلتا فيجو في الدوري ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ليتنفس تشابي ألونسو الصعداء بعدما وضع حدًا للنتائج السلبية بعد فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة في الجولات الخمس الماضية.

ورفع الريال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، ليقلص الفارق إلى 4 نقاط مع غريمه برشلونة، متصدر جدول الترتيب.

أما آلافيس تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.