الريال يتنفس

تنفس فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم الصعداء بعودته إلى سكة الانتصارات بفوز صعب خارج أرضه أمام ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني، مساء الأحد. (وكالات)