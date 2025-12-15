الثلاثاء.. رودجرز يصل القادسية

يصل الإيرلندي بريندان رودجرز، الثلاثاء، إلى الدمام من أجل قيادة فريق القادسية الأول لكرة القدم خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس المقال الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه، أن إدارة القادسية أنهت رسميا إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد، دون أن يكشف عن مدة العقد.

وكان حساب «الرياضية - عاجل» قد ذكر ظهر الأثنين أن النادي الشرقي وقع رسميا رودجرز.

وغادر رودجرز «52 عامًا» أسوار سيلتيك الإسكتلندي 27 أكتوبر الماضي بعد توليه مهمته في 1 يوليو 2023، قاد الفريق خلالها في 123 مباراة، حقق الفوز في 83 مباراة وتعادل 20 وخسر مثلها.

وبدأ رودجرز مشواره التدريبي بقيادة فريق الشباب بنادي تشيلسي الإنجليزي في الفترة بين 2004 إلى 2006 قبل تولي تدريب فريق الرديف في الفترة بين 2006 إلى 2008.

وقاد المدرب الإيرلندي أندية ريدينج وسوانزي سيتي قبل تدريب ليفربول في الفترة بين 2012 إلى 2015 ثم تولى تدريب سيلتيك لمدة 3 أعوام قبل العودة للدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي بين 2019 إلى 2023.

وحقق رودجرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية مع ليستر سيتي بجانب لقب الدوري الإسكتلندي 4 مرات مع سيلتيك وكأس إسكتلندا 3 مرات والسوبر المحلي 4 مرات.

وأنهى القادسية، الأحد، رسميًا العلاقة مع الإسباني ميتشيل جونزاليس، بعد مسيرة امتدت 779 يومًا بدأت من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى وصولًا إلى دوري روشن السعودي.

وتولى جونزاليس «62 عامًا» تدريب الفريق القدساوي في 27 أكتوبر 2023 بموجب عقد تم تمديده في فبراير الماضي حتى 30 يونيو 2027.

وقاد المدرب الإسباني الفريق الشرقي للصعود إلى دوري «روشن» موسم 2023 بعد تحقيقه لقب دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى وفي موسمه الأول مع الكبار حقق الفريق تحت إشرافه المركز الرابع في الدوري، كما حقق وصافة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفي الموسم الجاري يحتل الفريق المركز الخامس بعد مرور 9 جولات من الدوري، لكن مسيرته في بطولة كأس الملك توقفت في الدور ربع النهائي، كما خرج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وفي مشواره الذي استمر عامين وشهرًا و17 يومًا، أشرف جونزاليس على الفريق القدساوي في 78 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق 48 انتصارًا و12 تعادلًا، فيما خسر 18 مرة.