مصبح: المقبالي مستقبلنا.. وكنو أفضل العرب

شارك محسن مصبح، أسطورة الحراسة مع المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم في كأس العالم 1990، وبطولة القارات في الرياض عام 1997.

خاض 6 دورات في كأس الخليج، وبطولتين في كأس آسيا، ومثلهما في كأس العرب، ودورة واحدة في الألعاب الآسيوية.

نال مصبح جائزة أفضل حارس في كأس الخليج 1994، وأفضل حارس عربي عام 1995.

انضم إلى نادي المئة في سجلات الاتحاد الدولي «فيفا» بعد لعبه 105 مباريات دولية مع المنتخب الإماراتي. ومحليًا فاز بـ9 ميداليات ذهبية مع الشارقة، منها 4 بطولات دوري، و5 كؤوس لرئيس البلاد.

مصبح تحدث في هذا الحوار عن الأبيض الإماراتي قبل مباراة المغرب، الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب في قطر.

01

كونك أحد أساطير حراسة المرمى في الإمارات، ما رأيك في مستوى الحارس حمد المقبالي خلال كأس العرب؟

يتمتع حمد المقبالي بإمكانات عالية جدًا، ومباراة تلو الأخرى يزداد ثقة بنفسه، قدم أداءً رائعًا منذ أيامه في منتخبي الأولمبي والشباب، وتدرج في المنتخبات العمرية بشكل إيجابي ملحوظ. الآن، في هذه المرحلة، يثبت وجوده بقوة خاصة مع تصديه الرائع للكرة أمام الجزائر، ودخوله ركلات الترجيح بثقة عالية ساعدت الفريق على التأهل.

02

كيف ترى مستقبل حراسة المرمى الإماراتية؟

أتمنى أن تستمر الطمأنينة على مركز حراسة المرمى عبر الأجيال، فهو مركز صعب ومهم للغاية، لا ينجح فيه أي لاعب بسهولة. يجب شكر إدارات الأندية والقائمين على المنتخبات في الإمارات لاهتمامهم الكبير بهذا المركز على مر السنين، من ماجد ناصر وعلي خصيف وخالد عيسى، إلى حمد المقبالي اليوم.

03

المنتخب الإماراتي في كأس العرب يبدو مختلفًا تمامًا عن أدائه في تصفيات كأس العالم.. ما السبب؟

الأمر يعود إلى عملية التجانس والالتزام، إضافة إلى ثقة اللاعبين ببعضهم.

هذه المجموعة جديدة نسبيًا ولم تحصل على وقت كافٍ للإعداد الجيد.. أعتقد أن كأس العرب فرصة أفضل لأنها خالية من الضغوط مقارنة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، حيث الضغط أكبر والمنافسون أكثر خبرة وعراقة.

04

في حال خروج الإمارات من كأس العرب أمام المغرب الإثنين، هل ستعود الأصوات المنتقدة؟

التغيير يحتاج إلى وقت وقناعة وصبر ، مشكلتنا الرئيسة هي عدم الصبر، ويجب أن نثق بالمنتخب الذي يقدم إيجابيات في فترات معينة.

05

التغييرات الكثيرة في اتحاد الكرة الإماراتي، من الرئيس إلى المدربين والإداريين واللاعبين.. هل أثرت سلبًا؟

الثبات يأتي أساسًا من مجموعة اللاعبين، والاستقرار على الجهاز الفني يبني النظام داخل الفريق، واستمراريته مهمة جدًا، أما التغييرات الإدارية فلا تؤثر كثيرًا، لكن تغيير الجهاز الفني يغير الاستراتيجية كاملة.

06

هل يُعد كوزمين الأنسب في الوقت الحالي؟

الشارع الرياضي يثق به تمامًا، وهو رجل المرحلة الحالية، خبرته مع عدة أندية إماراتية، وعلاقته الجيدة باللاعبين وحبهم له، إضافة إلى حب الجماهير، جعلت الثقة فيه لا تهتز حتى بعد الخروج من بعض التصفيات، استمراريته في تحقيق الانتصارات ستزيد من ثقة الجميع به.

07

ما رأيك في احتراف اللاعب الإماراتي خارجيًا؟

لن ينجح اللاعب الخليجي عمومًا في الاحتراف الخارجي، وليس الإماراتي فقط.

على المستوى الخليجي، لم ينجح إلا استثناءات قليلة مثل الحارس العماني علي الحبسي، لأن اللاعب الخليجي غالبًا مدلل، وكل شيء متوفر له مع سبل الراحة والنجاح السهل.

08

من أبرز لاعب في المنتخب الإماراتي حاليًا؟

الأفضلية تتوزع على عدة لاعبين، لكن ماركوس ميلوني، وفي حراسة المرمى بالتأكيد حمد المقبالي.

09

من أفضل لاعب في بطولة كأس العرب حتى الآن؟

السعودي محمد كنو هو الأفضل دون شك.