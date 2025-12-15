4 يكشفون أوراق «الأبيض» أمام السكتيوي

يمتلك منتخب المغرب الأول لكرة القدم معرفة جيدة، من خلال أربعةٍ من لاعبيه المحترفين خارجيًا، في الدوري الإماراتي،قبل مواجهة منافسه «الأبيض» الإثنين ضمن نصف نهائي كأس العرب.

وينشط اللاعبون الأربعة سفيان بوفتيني وكريم البركاوي ووليد أزارو ووطارق تيسودالي في الدوري الإماراتي للمحترفين.

ويلعب بوفتيني للوصل ويمثل أزارو عجمان منذ 2022. وخلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، انتقل البركاوي إلى الظفرة، بعد 3 أعوام مع الرائد السعودي، وانضم تيسودالي إلى خورفكان قادمًا من باوك اليوناني.

في المقابل، ينشط جميع لاعبي قائمة «الأبيض»، الذي يدرّبه الروماني كوزمين أولاريو، في الدوري الإماراتي للمحترفين. ويتزامل الإماراتيان الجناح علي صالح ونيكولاس خيمينيز، لاعب الوسط الهجومي، مع بوفتيني في صفوف الوصل.

ومثل تيسودالي، يرتدي الإماراتي عصام فايز، لاعب الوسط، قميص عجمان.

ويشارك المغرب في كأس العرب بمنتخب «ب» تحت قيادة المدرب المحلي طارق السكتيوي، الذي اختار 12 لاعبًا من فرقٍ محلية و11 محترفًا في الخارج، بواقع 3 في السعودية، و4 في الإمارات، و2 في قطر، و2 في مصر.