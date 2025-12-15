أمام الأردن.. الأخضر يستهدف النهائي الرابع

يستهدف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بلوغ نهائي كأس العرب للمرة الرابعة عندما يلاقي نظيره الأردني، مساء الإثنين، على ملعب «البيت»، ضمن نصف نهائي النسخة الـ 11، الجارية في قطر.

ووصل الأخضر إلى المباراة النهائية للبطولة في ثلاث نسخ متتالية، وتُوِّج بلقبين. وفي مشاركاته السابقة الثلاث الأخرى، تعرّض إلى خسارتين في نصف النهائي، وغادر مرةً واحدةً من الدور الأول.

وأعادته مشاركته الحالية، السابعة، إلى دور الأربعة، الذي اعتاد على خوض غماره، بعد الفوز 2ـ 1 على نظيره الفلسطيني، الخميس الماضي، لحساب ربع النهائي.

ويتطلع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى رفع لقبه الأول مع المنتخب، الذي قاده من 2019 إلى 2023 وعاد إليه قبل نحو عام لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني.

وبلغ الأخضر نهائي 1992 في سوريا بعد الفوز 2ـ0 على الكويت. وأمام المنافس ذاته، انتصر 2-1 ضمن دور الأربعة من نسخة 1998 في قطر، بينما وصل إلى نهائي نسخة 2002 في الكويت، إثر تغلّبه 2ـ0 على المغرب. وفي 1998 و2002، كان اللقب من نصيب السعوديين.

في المقابل، يبحث الأردن عن التأهل الأول إلى نهائي البطولة، التي يخوضها للمرة العاشرة وتخلّف عنها فقط في 2012.

ولعِب المنتخب الأردني نصف نهائي نسختي 1988 على أرضه و2002 في الكويت، فخسِر 0ـ3 من العراق في الأولى و1ـ2 من البحرين في الثانية. وفي مشاركاته السابقة السبع الأخرى، خرج من دور المجموعات ست مرات، ومن ربع النهائي مرة واحدة.

ويقوده، منذ صيف العام الماضي، المدرب المغربي جمال السلامي، الذي تأهل به، للمرة الأولى، إلى كأس العالم.

ووصل السلامي إلى نصف نهائي كأس العرب الجارية إثر الفوز 1ـ0 على العراق ضمن ربع النهائي.