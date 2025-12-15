عزيز: الأخضر بطل العرب

أتاح له المدرِّب الأرجنتيني جابرييل كالديرون فرصة تمثيل المنتخب السعودي الأوّل لكرة القدم في 2005، وظلّ بعدها رقمًا ثابتًا ضمن تشكيلة «الأخضر» لنحو 4 أعوام متتالية.

بين جدران نادي الهلال تأسَّس خالد عزيز، وصعد إلى صفوف الفريق الأول عام 2002، عندما كان فقط في الـ 21 من عمره، وقدّم نفسه إلى الجماهير بصفته ظهيرًا أيمن، ثمّ نزح لاحقًا إلى خط الوسط، وبات أحد ركائز تشكيلة «الأزرق».

وعقب 9 أعوام انتقل إلى الشباب ثم النصر، ليقضي تجربتين قصيرتين اعتزل بعدهما الميادين، وهو لا يزال شابًا في أوائل الثلاثينيات.

مع الهلال، حقق بطولات عدّة، منها 5 ألقاب دوري، وكأس ولي العهد 7 مرات، فيما حصل خلال مشواره الدولي، الذي تضمّن 63 مباراة، على فضية كأس آسيا 2007، وخاض نهائيات مونديال 2006.

«المحارب» كما لقّبه الهلاليون قيَّم، عبر لقاء مع «الرياضية» عشية مباراة المنتخب السعودي مع نظيره الأردني، مساء الإثنين، لحساب نصف نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025»، مستوى الأخضر ورشّحه للظفر باللقب، كما حلل حظوظه في مونديال 2026، ودافع عن مدرّبه الفرنسي هيرفي رينارد.

1- الأخضر يواجه الأردن بحثًا عن بلوغ نهائي كأس العرب.. في رأيك هل بإمكانه العبور؟

نعم، حظوظ المنتخب السعودي كبيرة، ويستطيع المنافسة على اللقب، وإذا تحدثت عن وجهة نظري فأعتقد أنه سيتوج بالكأس.

2- لكنه تأهل بصعوبة أمام فلسطين في ربع النهائي.. كيف رأيت ما قدّمه خلال اللقاء؟

الأخضر خاض مباراة صعبة أمام منافس منضبط تكتيكيًا ولديه عناصر متوازنة، ودانت له السيطرة، لكن الاستحواذ لا يعني ضمان الفوز إذا لم تسجِّل، وهذا ما شاهدناه في الشوطين الأصليّين عندما غاب الهجوم السعودي أمام دفاع الخصم، لكن بفضل خبرة سالم الدوسري استطاع الحصول على ضربة جزاء سجل منها هدفه الأول، ثم استقبل هدف التعادل، وفي الوقتين الإضافيين حسم الصقور الانتصار بعامل الخبرة.

3- ما النصيحة التي تقدمها للاعبي المنتخب في بطولة قصيرة وجدولها مضغوط مثل كأس العرب؟

أولًا وأخيرًا احترام الفريق الخصم، فتقدير المنافس لا يعني الاستهانة بقدراتك، بل هو استراتيجية ذكية للوصول إلى الفوز.

4- ما رأيك في إدارة هيرفي رينارد للمنتخب؟

رينارد مدرب كبير، وإدارته جيدة، والدليل نجاحه في الصعود بالأخضر إلى كأس العالم للمرة الثانية، وهو قادر على التعامل مع اللاعب السعودي وسيقدم نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

5- كيف ترى حظوظ الأخضر في كأس العالم؟ وهل تشعر أن مجموعته مناسبة أم صعبة؟

القرعة وضعت المنتخب في مجموعة أصعب من مجموعته في المونديال السابق، فهو سيواجه إسبانيا، المصنَّفة الأولى عالميًا والمرشحة الأولى، والتي تتمتع بتشكيل متكامل يضم أبرز لاعبي العالم في جميع الخطوط، إلى جانب أوروجواي، إحدى أشرس منتخبات أمريكا الجنوبية، والمباراتان أمامهما ستكونان صعبتين، والخصم الثالث هو الرأس الأخضر، التي ستدخل المباريات بحماس لإثبات الوجود في أول مشاركة مونديالية لها، لذا هي مجموعة صعبة لكن ليست مستحيلة.

6- هل يملك المنتخب السعودي اليوم العناصر القادرة على المنافسة أمام مدارس كروية مختلفة في مجموعته؟

ما فعله الأخضر أمام الارجنتين في «قطر 2022» يمكنه تكراره أمام إسبانيا، وكذلك ما قدّمه الهلال في كأس العالم للأندية يثبت ويؤكد أن الكرة السعودية قوية وبخير وتستطيع مناطحة أكبر منتخبات العالم.

7- إلى أي مدى يمكن تحقيق إنجاز أفضل من الفوز على الأرجنتين في البطولة الماضية؟

عندما نتكلم عن الإنجاز فهو العبور إلى المراحل الإقصائية، أما المونديال السابق فلم يحقق فيه المنتخب سوى انتصار على الأرجنتين في دور المجموعات، وإذا هزم إسبانيا فلن يكون هذا إنجازًا، وإنما التأهل من المجموعة.

8- من وجهة نظرك، ماذا ينقص الأخضر حتى يكون طرفًا مزعجًا للمنتخبات الكبيرة في كأس العالم؟

لا ينقصه شيء سوى الشعور أكثر بالمسؤولية، والقتال داخل الملعب من أجل الوطن.

9- من اللاعب الذي تتوقع أن يكون «مفاجأة» المنتخب فيما تبقى من كأس العرب وكذلك المونديال؟

صالح أبو الشامات.

10- هل تتوقع ظهور أسماء جديدة تثبت جدارتها وتستحق الاستمرار مع المنتخب في الفترة المقبلة؟

بالنسبة لي مراد هوساوي، فهو من الوجوه الجديدة التي ثبّتت قدميها مع المنتخب