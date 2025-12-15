الرئيسية / الصورة .. قصة

العاصمة.. أمطار مستمرة

2025.12.15 | 02:14 pm
تواصل الإثنين هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الرياض العاصمة وعلى أنحاء متفرقة من المنطقة الوسطى والمراكز التابعة لها (واس)
