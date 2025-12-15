المغرب والإمارات .. مواجهة عبور بعد 25 عاما

يتنافس منتخب الإمارات الأول لكرة القدم ونظيره المغربي، مساء الإثنين، على أحد مقعدَي نهائي كأس العرب 2025 الجارية في قطر، في أول مواجهةٍ بينهما منذ نحو ربع قرنٍ.

ويخوض المنتخبان، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، سادس مباراةٍ بينهما بعد أربع تجريبياتٍ، ورسميةٍ وحيدةٍ، تعود إلى نسخة 1998 من البطولة ذاتها، وأسفرت عن فوز «أسود أطلس» 1ـ0 ضمن مرحلة المجموعات.

فيما احتضن ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، عاصمة الإمارات، المباراة الخامسة والأخيرة بين المنتخبين، التي حسمها تعادلٌ بهدفٍ لمثله، 14 فبراير 2001، قبل 24 عامًا وعشرة أشهرٍ. وقد حمل الهدف المغربي اسم طارق السكتيوي، مدرب منتخب بلاده المشارك في البطولة العربية.

ووصل المغرب، الذي يلعب البطولة للمرة الخامسة، إلى نصف النهائي في نسختَي 2002 و2012، وتأهل إلى نهائي 2012 إثر فوزه 2ـ1 على العراق، فيما خسِر 0ـ2 من المنتخب السعودي في دور الأربعة من نسخة 2002.

في المقابل، لعِب المنتخب الإماراتي نصف نهائي 1998، وخسِر 1ـ2 من نظيره القطري، ومشاركته الحالية، هي الثالثة على صعيد البطولة.

وبعد تجاوزه المنتخب الجزائري، الجمعة، ضمن دور الثمانية، يلعب «الأبيض» أمام المغرب، بطل نسخة 2012، الذي تخطَّى سوريا، الخميس.