الأمطار تؤجل تحكيم «المجاهيم»

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الإثنين، تأجيل التحكيم النهائي لشوط «سيف الملك» للون «المجاهيم»، بسبب استمرار هطول الأمطار في الصياهد.

وأوضح بندر الراشد، المتحدث الرسمي للمهرجان، في بيان صحافي، أن إدارة المهرجان قررت التأجيل حرصًا على سلامة المشاركين والعاملين وزوار المهرجان، قائلًا:«تأجيل التحكيم النهائي للشوط احترازيًا، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد استئناف التحكيم عبر المنصات الرسمية للمهرجان».

وأشار الراشد إلى أن هذا القرار جاء نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى لفجر الإثنين، واستمرارها في الهطول.