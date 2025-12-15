رينارد الـ 13.. ماتشالا الأكثر حضورا ضد الأردن

يلتحق الفرنسي هيرفي رينارد، بقائمةٍ من 12 مدربًا قادوا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الأردني حين يواجهه الإثنين في نصف نهائي كأس العرب.

على رأس هؤلاء التشيكي ميلان ماتشالا، يليه الإيطالي روبرتو مانشيني، بثلاث مواجهاتٍ للأول واثنتين للثاني، مقابل مباراة واحدة لكلٍ من المدربين العشرة الآخرين، وهم، وفق الترتيب الزمني، المصري عبد الرحمن فوزي، والإنجليزي بيل ماجراي، والبرازيلي روبنز مانيللي، وخليل الزياني، والبرازيلي ماركوس باكيتا، وناصر الجوهر، والبرازيلي روجيرو موريس، وفيصل البدين، والأرجنتيني خوان بيتزي، والفرنسي لوران بونادي.

وخلال 5 أيام فقط من شهر يونيو لعام 1999، لعِب المنتخبان مباراتين تجريبيتين في أبها، كسِب «الأخضر» الأولى 2ـ0 والثانية 2ـ1.

وفي أكتوبر من العام التالي، تجدد اللقاء بين المنتخبين في إطار التجريبيات، لكن هذه المرة في عمّان، العاصمة الأردنية، وفاز أصحاب الأرض 1ـ0.

وقاد مانشيني «الأخضر» في مباراتين تنافسيتين أمام الأردن، لحساب المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. وفيما فاز المنتخب 2ـ0 في عمّان، خسِر 1ـ2 في الرياض.

وأول مباراةٍ في تاريخ مواجهات المنتخبين تعود إلى عام 1957، وكسِبها الأردن 1ـ0 ضمن مرحلة المجموعات من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب العربية، التي احتضنتها بيروت، العاصمة اللبنانية.

وخاض «الأخضر» تلك المباراة تحت القيادة الفنية للمصري عبد الرحمن فوزي، أول مدرّب في تاريخه.

وحقق المنتخب فوزه الأول على الأردن عام 1985 ضمن كأس العرب في الطائف، عندما هزم منافسه 4ـ0 تحت قيادة خليل الزياني.