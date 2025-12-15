التعاون.. بارو يعود في يناير

يعود الجامبي موسى بارو، جناح فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى بريدة في يناير المقبل، لاستكمال مراحل التأهيل الأخيرة من إصابته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بارو يواصل مراحل التأهيل العلاجي في أكاديمية «أسباير»، بالدوحة العاصمة القطرية، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة، جراء إصابته بقطع جزئي في الرباط.

ويأمل بارو اللحاق بما تبقى من منافسات هذا الموسم، لإكمال عقده الذي ينتهي في ختام الموسم الجاري.

وتعرض الجناح الجانبي للإصابة خلال مواجهة فريقه أمام ضمك في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، 19 أكتوبر الماضي، التي انتهت لمصلحة «سكري القصيم» 6ـ1.

وشارك بارو مع التعاون هذا الموسم في 6 مباريات قبل تعرضه للإصابة، منها 5 مواجهات في الدوري سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، وخاض واحدة في كأس الملك أحرز هدفين وصنع واحدًا.