«NBA».. كوري يتعملق وجولدن يخسر

استطاع ستيفن كوري، لاعب فريق جولدن ستايت ووريرز الأمريكي الأول لكرة السلة، تسجيّل 48 نقطة، إلا أنه لم ينجح في تجنيب زملائه الخسارة أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 131ـ136، ضمن منافسات دوري «NBA» للمحترفين.

وأعاد كوري عقارب الساعة إلى فتراته الذهبية من خلال أدائه القوي في بورتلاند، مسجّلا 48 نقطة، من بينها 12 تصويبة ثلاثية من أصل 19 محاولة.

وشهد تاريخ الدوري 13 مباراة فقط نجح فيها لاعب واحد بتسجيل 12 ثلاثية على الأقل، ويتصدر كوري هذه القائمة بخمس مرات، يليه كلاي تومسون بثلاث مرات، فيما تقاسم خمسة لاعبين آخرين المرات الخمس المتبقية.

وعلى الرغم من العرض القوي الذي قدّمه بطل الدوري أربع مرات، ونجاحه في انتزاع التقدّم خلال الربعين الثالث والرابع، فإن بورتلاند ترايل بلايزرز تمكّن من حسم المباراة لمصلحته بقيادة جيرامي جرانت وشايدون شارب، اللذين سجّلا 35 نقطة لكل منهما.

وتجمّد رصيد جولدن ستايت عند 13 فوزًا مقابل 14 هزيمة. أما ترايل بلايزرز فأصبح في رصيده 10 انتصارات و16 هزيمة.

وفي المباراة الأخرى، نجح أتلانتا هوكس في حسم مواجهته أمام فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 120ـ117.

وكان دايسون دانيالز أفضل مسجّل لهوكس بـ 27 نقطة مع عشر متابعات، وأضاف إليه أونييكا أوكونجوو 20 نقطة مع 15 متابعة، ومن جانب سيفنتي سيكسرز أنهى بول جورج اللقاء بـ 35 نقطة.