كاري تشارك في الألعاب الشتوية

تشارك الأمريكية ماريا كاري، نجمة البوب، في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في ميلانو-كورتينا بين 6 و22 فبراير 2026، وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة الإثنين.

وتحيي المغنية البالغة 56 عامًا حفلًا في ملعب «سان سيرو» لكرة القدم في ميلانو 6 فبراير، لتكون أول نجمة عالمية يُكشف عن اسمها، إذ لم يُعلن حتى الآن سوى عن مشاركة شخصية أخرى هي الممثلة الإيطالية ماتيلدا دي أنجيليس.

وأصدرت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الأولمبياد بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«ماريا كاري، المعروفة عالميًا بصوتها الفريد وأعمالها الموسيقية التي تتجاوز الأجيال والثقافات، تجسد تمامًا المشاعر التي ترافق التحضير للألعاب، وسيكون حفل افتتاح ميلانو-كورتينا 2026 الذي أعدته شركة باليتش ووندر ستوديو، تجربة فريدة، اتحاد جماعي كبير يمزج بين الروح الإيطالية، الابتكار، المشاعر وبمشاركة فنانين عالميين».

وإلى جانب «سان سيرو»، سيُنظم حفل الافتتاح خلال الوقت ذاته في ثلاثة مواقع أخرى تستضيف منافسات أولمبياد 2026: كورتينا دامبيتسو، ليفينيو وبريداتسو، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 ألف متفرج في سان سيرو، حيث يلعب عادة فريقا إنتر وميلان، على أن تتراوح أسعار التذاكر بين 260 و2000 يورو.

ولم تتسرب سوى تفاصيل قليلة عن العرض الذي سيشكل «تحية للروح الإيطالية»، مع تسليط الضوء على شخصيات مثل ليوناردو دا فينشي، إضافة إلى «رسالة سلام للعالم»، حسبما أوضحه ماركو باليتش، مدير العرض الفني في منتصف أكتوبر الماضي، الذي أشرف سابقًا على حفلي افتتاح أولمبيادي تورينو 2006 وريو 2016.

ويستمر العرض ساعتين ونصف الساعة، مع تركيز كبير على «صُنع في إيطاليا»، إلى جانب تكريم المصمم جورجو أرماني، ابن ميلانو وعاشق الرياضة الذي توفي سبتمبر الماضي.