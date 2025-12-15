«فورمولا 1».. ماركو يغادر بـ10 ملايين

كشف عدد من التقارير الإعلامية، الإثنين، عن المبلغ المالي المقرر تسليمه للنمساوي هلموت ماركو، المستشار في فريق ريد بول، المنافس ضمن سباقات «فورمولا 1»، وذلك بعد رحيله رسميًا.

وأوضحت صحيفة «بيلد»، أنه من المتوقع حصول ماركو على راتبه الكامل لعام 2026، كتعويض من ريد بُل عند انفصاله عن الفريق في نهاية 2025، إذ يُعتقد أن المبلغ يبلغ نحو 10 ملايين يورو.

وحسبما أشار إليه موقع «موترسبورت» العالمي، المتخصص في رياضة المحركات، فإن التعويض يأتي كجزء من اتفاق «مصافحة ذهبية» بين النمساوي والفريق، وهو علامة تقدير لإنجازات ماركو مع رد بول.

وقرر النمساوي البالغ 82 عامًا، الذي كان مع الفريق منذ تأسيسه في 2005، التنحي عن منصبه في الفريق الثلاثاء الماضي، بعد مشاركته في رياضة السيارات لستة عقود، إذ يأتي رحيله قبل عام من انتهاء عقده الجاري مع ريد بُل في نهاية 2026.