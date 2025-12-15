بعد الطرد.. دورتموند يدعم بيلينجهام

يحظى الإنجليزي جوب بيلينجهام، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، بدعم من مسؤولي النادي، وذلك بعد طرده في مباراة فرايبورج التي انتهت بالتعادل 1ـ1، في الدوري الألماني.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند :«طرد بيلينجهام كان نقطة تحول في مباراة فرايبورج، لكن جوب لا يتحمل الذنب، كان بإمكان جريجور كوبيل، حارس المرمى، التصرف بشكل أفضل، وفي النهاية تورط بيلينجهام، هذا الطرد لا يجب أن يؤثر على تقييمنا للاعب أو مسيرته، لأن ما تعرض له وارد في كرة القدم».

وورط كوبيل، زميله بتمريرة خاطئة وقصيرة، ليرتكب بيلينجهام خطأ ضد فيليب ترو في الدقيقة 53 أثناء تقدم دورتموند بهدف.

وبعد النقص العددي أدرك فرايبورج التعادل بهدف سجله لوكاس هولر بركلة مقصية.

وأكد كوبيل أنه يتحمل مسؤولية طرد زميله الإنجليزي، مضيفًا :«أشعر بالأسف تجاه جوب».

وانضم بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا، إلى صفوف النادي الألماني قادمًا من سندرلاند الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ويسير على خطى شقيقه جود، الذي كان من أبرز لاعبي دورتموند قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وشارك بيلينجهام أساسيًا للمرة الخامسة فقط في الدوري الألماني خلال مواجهة فرايبورج، وسيغيب عن المباراة المرتقبة عندما يستقبل دورتموند نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الجمعة المقبل.

وتعادل دورتموند للمباراة الثانية تواليًا بعد مواجهة بودوجليمت النرويجي في ألمانيا التي انتهت 2ـ2، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في بطولة الدوري الألماني، والعاشر في دوري أبطال أوروبا.