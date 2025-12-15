الجمعة.. نوال والجبرتي في «جلسات الوادي» والأسعار تبدأ من 750 ريالا

طرحت تذاكر رابع حفلات «جلسات الوادي» التي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية 2025، وتجرى الجمعة المقبل في مسرح وادي صفار الواقع في وادي حنيفة، وتقدمها النجمة نوال والفنان نواف الجبرتي، وتبدأ أسعار التذاكر من 750 ريالًا وترتفع بحسب الباقة ومتاحة عبر تطبيق «ويبوك».

وبحسب اللجنة المنظمة فإنه سيصاحب الحفل مشاركة فرقة «سامري» خاصة، وتفتح أبواب المسرح عند الـ 07:00 مساءً لاستقبال الحضور.

وينتظر أن يمتد الحفل لأكثر من أربع ساعات وستقدم فيه النجمة نوال عددًا من أغانيها القديمة والجديدة إلى جانب الفنان نواف الجبرتي.

يذكر أن «جلسات الوادي» سجلت حضورًا لافتًا في انطلاقتها مطلع ديسمبر الجاري بحضور عدد من النجوم الكبار يتقدمهم محمد عبده ورابح صقر وعايض وخديجة معاذ وغيرهم.