الخليج ينهي معسكر العين بالتعادل

أنهى فريق الخليج الأول لكرة القدم، معسكره الخارجي بالتعادل الإيجابي 2ـ2 أمام الشارقة، عصر الإثنين، في مدينة العين الإماراتية، خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، وفق حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس».

تقدم الخليج في شوط المباراة الأول بهدفين لهدف، سجلا عن طريق اليونانيين كونستانتينوس فورتونيس وجيورجيوس ماسوراس، وفي الشوط الثاني عادل الشارقة النتيجة قبل نهاية المباراة.

وكان اليوناني جورجيوس دونيس لعب بتشكيلة مكون من: أنتوني موريس، سعيد آل حمسل، محمد خبراني عبد الله الحافظ، بيدرو ريبوتشو، كوربيليس، ماجد كنبه، منصور حمزي، كونستانتينوس فورتونيس، صالح العمري وجيورجيوس ماسوراس.

وخاض الخليج خلال المعسكر مواجهة تجريبية أولى أمام بني ياس وكسبها 3ـ0، خلال المعسكر الذي انطلق في السادس من ديسمبر الجاري قبل أن يختتم الإثنين.

ويخوض الخليج أولى مواجهاته في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف أمام الهلال في الرياض 26 ديسمبر الجاري على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

ويحتل «الدانة» المرتبة السادسة في دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في 4 مواجهات والتعادل في اثنتين والخسارة في ثلاث مباريات.