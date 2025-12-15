الخبرة مع يزيد.. والعقيدي يتسلح بمواجهة العالميين

يتمتع الأردني يزيد أبو ليلى، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالخبرة الدولية، في حين احتكّ نواف العقيدي، حارس المنتخب السعودي، بنخبةٍ من كبار النجوم العالميين على صعيد دوري روشن، ما أثرى تجربته.

ويعوّل كلٌ من المنتخبين السعودي والأردني على حارسه، خلال مواجهتهما مساء الاثنين على ملعب «البيت» في الخور، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025.

ولعِب العقيدي «25 عامًا» ثلاثًا من مباريات المنتخب الأربع الماضية واستقبل ثلاثة أهدافٍ وجلس احتياطيًا أمام المغرب، في ثالث وآخر جولات المجموعة الثانية. ويمنحه موقع «سوفا سكور» الكروي الإلكتروني العالمي تقييم 6.7 من 10 على أدائه خلال البطولة. وقيّم الموقع أداء أبو ليلى، الذي لعِب أيضًا 3 مباريات، بدرجة 7 من 10.

وبقِي أبو ليلى «32 عامًا» احتياطيًا أمام منتخب مصر، في الجولة الثالثة، واستقبل هدفين، وهو دولي منذ 2017 ومثّل المنتخب في 58 مباراة. في المقابل، بدأ العقيدي مسيرته الدولية مطلع عام 2023، وخاض 20 مباراة مع «الأخضر».

ويذود العقيدي عن شباك النصر السعودي، بينما ينشط أبو ليلى مع فريق الحسين في بلاده، وله تجربةُ سعوديةُ مثّل خلالها الجبلين، المنتمي إلى دوري «يلو»، مُعارًا عامي 2023 و2024.

وشارك كلٌ من الحارسين في تأهّل منتخب بلاده إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات الآسيوية. ومطلع العام الماضي، تقلّد أبو ليلى مع منتخبه الميدالية الفضية لكأس آسيا 2023 في قطر.