من آخر لقاء.. المدربان تغيّرا.. والأخضر تمسك بـ 6 لاعبين

جدّد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عناصره كثيرًا، خلافًا لنظيره الأردني، بالمقارنة مع المواجهة الأخيرة بينهما، التي مرّ عليها نحو 18 شهرًا، قبل لقائهما مساء الاثنين، على ملعب «البيت»، ضمن نصف نهائي كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

واللقاء الأخير كسِبه منتخب الأردن 2ـ1، على ملعب «الأول بارك»، في 11 يونيو 2024، ضمن سادس وآخر جولات الدور الثاني من تصفيات كأس العالم المقبلة.

وافتتح المدافع علي لاجامي تلك الأهداف لصالح «الأخضر»، قبل أن يسجل الضيوف هدفين، بواسطة المهاجم علي علوان ونور الروابحة، لاعب الوسط.

وكان الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا للمنتخب آنذاك، وغادر موقعه في وقت لاحق من العام ذاته بسبب تراجع النتائج في بدايات الدور الثالث من التصفيات.

وغيّر المنتخب الأردني قيادته الفنية أيضًا. وبعد تلك المباراة في العاصمة السعودية، اعتذر المغربي حسن عموتة عن عدم الاستمرار مدربًا لـ «النشامى»، لأسباب خاصة، وحلّ خلفًا له مواطنه جمال السلامي، الذي قَبِل تحدّي تعويض مُدرّبٍ أوصل المنتخب، مطلع العام ذاته، إلى نهائي كأس آسيا وتقلّد معه الميدالية الفضية.

ونجح السلامي في الصعود بالأردنيين، لأول مرة في التاريخ، إلى كأس العالم. وكرّر الفرنسي هيرفي رينارد، الذي عاد لخلافة مانشيني، التأهل مع «الصقور الخُضر» إلى المونديال، بعدما حقق المنجز ذاته قبل أربعة أعوام.

وفيما حافظ السلامي على أغلب لاعبي عموتة، أجرى رينارد العديد من التعديلات.

وتضم قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس العرب الجارية ستة أسماء فقط من أصل 16 لعِبوا آخر مباراةٍ أمام الأردن، وهم سالم الدوسري، وفراس البريكان، وعبد الله الخيبري، ومحمد كنو، ومصعب الجوير، وناصر الدوسري.

وإضافةً إلى هؤلاء، مثّل المنتخب، يومَها، محمد العويس، حارس المرمى، والمدافعون لاجامي وعلي البليهي وريان حامد، والظهير سعود عبد الحميد، وكذلك البدلاء الخمسة الظهير متعب الحربي، ومختار علي، لاعب الوسط، والجناح عبد الرحمن غريب، والمهاجم عبد الله رديف، فضلًا عن الحارس أحمد الكسار، الذي دخل في تبديل اضطراري بعد إصابة العويس.

ويغيب عبد الحميد عن البطولة لارتباطه بمباريات فريقه لنس الفرنسي. وللسبب ذاته، تخلو القائمة الأردنية من اسم المهاجم موسى التعمري، مهاجم رين الفرنسي.

وتضم القائمة 11 لاعبًا من الـ 16 الذين لعِبوا لقاء يونيو 2024. ولا يغيب منهم، فضلًا عن التعمري، سوى المدافعَين يزن العرب وسالم العجالين، والظهير إحسان الحداد، ومحمود شوكت، لاعب الوسط.

وشمِلت اختيارات السلامي لكأس العرب اللاعبين الـ 11 الآخرين، وهم يزيد أبو ليلى، حارس المرمى، والمدافع عبد الله نصيب، والجناح محمود المرضي، ونزار الرشدان والروابحة ورجائي عايد وإبراهيم سعادة، لاعبو الوسط، والظهيران محمد أبو حشيش ومهند أبو طه، والمهاجمان علوان ويزن النعيمات، الذي تعرض لإصابة بليغة أمام العراق، الجمعة في دور الثمانية.

وأدخل عموتة، في آخر مواجهة بين المنتخبين، اللاعبين أبو طه وأبو حشيش وسعادة وعايد، وكذلك الغائب شوكت، خلال الشوط الثاني.