منتدى الإعلام السعودي ومانجا شراكة جديدة

وقّعت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» اتفاقية شراكة مع المنتدى السعودي للإعلام بهدف تعزيز التعاون المشترك وتطوير شراكات استراتيجية في مجالات الإبداع والإعلام.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس إطار متكامل للتعاون الإبداعي والإعلامي، عبر تبادل الخبرات وتنفيذ مبادرات مشتركة، واستكشاف فرص جديدة بين المجالين لدعم التطور المتسارع في قطاعات الإعلام والثقافة والترفيه، باعتبار المنتدى السعودي للإعلام منصة حيوية لاستقطاب المؤثرين وأصحاب القرار من مختلف القطاعات الإبداعية حول العالم بما ينعكس إيجابًا على تحفيز الاقتصاد الإبداعي في السعودية.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، لتمكين المواهب السعودية، ورفع الوعي بالأدوات والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الإبداعي، في «الأنمي والمانجا وألعاب الفيديو» إلى جانب تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارب الإبداعية والابتكار.