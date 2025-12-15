ثلاثية تجدد تأهل المغرب إلى نهائي العرب

بلغ المغاربة نهائي كأس العرب للمرة الثانية تاريخيًا والأولى منذ نسخة 2012 التي حققوها، بفضل انتصار منتخبهم «الثاني» لكرة القدم على الإمارات «3ـ0»، مساء الإثنين، ضمن دور الأربعة، في مباراة استضافها ملعب خليفة الدولي بمدينة الريان القطرية.

وسجّل الأهداف الثلاثة كريم البركاوي، الجناح الأيمن، وأشرف المهديوي، لاعب الوسط، وعبد الرزاق حمد الله، رأس الحربة، في الدقائق 28 و83 والثانية من الوقت البديل.

وخاض البركاوي المباراة بصفة أساسية، فيما دخلها المهديوي وحمد الله خلال الشوط الثاني وتمكّنا من التسجيل.

وعاد حمد الله، مهاجم الشباب، إلى قائمة المغرب بعد غيابه مباراتين للإيقاف بداعي طرده أمام عُمان ضمن ثاني جولات دور المجموعات.

وأصبح المغرب الطرف الأول في المباراة النهائية، التي سيواجه فيها الفائز من اللقاء الثاني لدور الأربعة بين المنتخبين السعودي والأردني، المجدول الإثنين أيضًا.

وسبق للمنتخب المكنّى بـ «أسود الأطلس» خوض النهائي قبل 13 عامًا في جدة، وهزم فيه نظيره الليبي بركلات الترجيح وحاز لقبه الوحيد تاريخيًا.

وعجز المنتخب الإماراتي عن الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى، مكتفيًا بدور الأربعة مثلما حدث عام 1998 في نسخة استضافتها قطر أيضًا.

وخلال تلك البطولة، واجه الإماراتيون المغرب، وخسروا بهدف دون رد في دور المجموعات، ولم يتقابلا سويًا مرة أخرى ضمن كأس العرب حتى عادا والتقيا على ملعب خليفة ليؤكد الطرف الإفريقي تفوقه.

ويحتضن ملعب لوسيل نهائي كأس العرب، الخميس المقبل، ليُسدل الستار على منافسات النسخة الـ 11 من البطولة، التي بدأت مطلع ديسمبر الجاري.