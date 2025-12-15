أمام الأردن.. الأخضر يثبّت التشكيل

حافظ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على تشكيله الأساسي، ويواجه الأردن، مساء الإثنين على ملعب «البيت» في الخور، بالأسماء ذاتها التي بدأت مباراة فلسطين، الخميس ضمن ربع نهائي كأس العرب - «فيفا» 2025.

ويدخل الأخضر مباراة نصف النهائي، التي تنطلق في الـ 08:30، بنواف العقيدي، حارس المرمى، والظهيرين علي مجرشي ونواف بوشل، والمدافعَين حسان تمبكتي ووليد الأحمد، وثلاثي الوسط محمد كنو وعبد الله الخيبري وناصر الدوسري، والجناحين سالم الدوسري، حامل شارة القيادة، وصالح أبو الشامات، والمهاجم فراس البريكان.

وتأهل المنتخب، الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينارد، إلى دور الأربعة، إثر فوزه 2ـ1 على نظيره الفلسطيني. وفي اليوم التالي، فاز الأردن 1ـ0 على العراق، وبلغ الدَور ذاته.

ويجلس على دكة الاحتياط السعودية، أمام الأردنيين، الحارسان عبد الرحمن الصانبي وراغد نجار، والظهير محمد أبو الشامات، والمدافعين محمد سليمان وعبد الإله العمري، ومصعب الجوير ومراد الهوساوي، لاعبا الوسط، والجناح عبد الرحمن العبود، والمهاجمان عبد الله الحمدان وصالح الشهري.