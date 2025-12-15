بعد 11 عاما.. حمد الله يحتفل مع المغرب

نشّط المغربي عبد الرزّاق حمد الله، مهاجم فريق الشباب الأول لكرة القدم، رصيد أهدافه الدولية بعد خمول دام 11 عامًا، عبر هزِّ شباك المنتخب الإماراتي، مساء الإثنين، في نصف نهائي كأس العرب «فيفا قطر 2025».

وفي ثاني دقائق الوقت البديل من مباراة المغرب والإمارات أرسل محمد بولكسوت، ظهير أيمن «أسود الأطلس»، كرة عرضية على الأرض حوّلها حمد الله بلمسة واحدة داخل شباك «الأبيض»، رافعًا نتيجة انتصار المنتخب المغربي إلى «3ـ0».

وأحرز المهاجم هدفه بعد نحو ربع ساعة من دخوله بديلًا لزميله وليد أزارو، رأس الحربة، الذي بدأ اللقاء أساسيًا.

وعاد لاعب فريق «الليوث» العاصمي إلى قائمة المغرب في البطولة، بعد غيابه مباراتين، بداعي طرده أمام عُمان، ضمن ثاني جولات دور المجموعات.

وتأهل المغاربة إلى نهائي البطولة الذي سيجمعهم الخميس المقبل، بالفائز من موقعة المنتخبين السعودي والأردني، المجدولة الإثنين، لحساب دور الأربعة.

وقبل التسجيل في مرمى الإمارات، أحرز حمد الله 7 أهداف دولية، آخرها ثنائية خلال مباراة تجريبية أمام بنين، بتاريخ 13 نوفمبر 2014.

واستُدعي حمد الله إلى المحفل العربي، الذي يشارك فيه المنتخب الثاني للمغرب، فيما يستعد المنتخب الأساسي لخوض غمار كأس أمم إفريقيا في بلاده، بدءًا من 21 ديسمبر الجاري.

ولم يلعب ثاني هدّافي دوري روشن السعودي تاريخيًا في صفوف المنتخب المغربي الأساسي منذ عام 2023، عندما ظهر أمام الرأس الأخضر في مباراة تجريبية.

وتتوزع أهداف حمد الله دوليًا على شباك كل من النيجر، وتنزانيا، وإفريقيا الوسطى «ثلاثية»، وبنين «ثنائية»، والإمارات.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني الكروي يتضمن السجل الدولي للاعب 28 مباراة دولية، أولاها تجريبية عام 2012 أمام بوركينا فاسو.