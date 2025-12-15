المغرب يكرر أكبر انتصار في نصف نهائي العرب

تكرَّرت أكبر نتيجة فوز في نصف نهائي كأس العرب تاريخيًا، الإثنين، خلال مباراة المنتخبين المغربي والإماراتي، ضمن منافسات النسخة الجارية من البطولة «فيفا قطر 2025».

وفاز المغرب، الذي يشارك بالمنتخب «الثاني»، على الإمارات بثلاثية نظيفة، ضمن دور الأربعة، في مباراة استضافها ملعب خليفة الدولي، وتأهل إلى نهائي البطولة.

وأقرت البطولة دور نصف نهائي في منافساتها بدءًا من نسختها الثالثة عام 1966، فيما لُعبت أول نسختين 1963 و1964 بنظام الدوري من مجموعة واحدة.

وفي هذا الدور، لم يستطع منتخب الفوز بفارق 3 أهداف فأكثر قبل المغرب، سوى العراق، الذي هزم الأردن بثلاثية نظيفة لحساب نصف نهائي نسخة 1988.

وتمكن «أسود الرافدين» من الظفر بلقب تلك النسخة بعد التغلب على المنتخب السوري في النهائي بركلات الترجيح.

وأصبح المغرب الطرف الأول في المباراة النهائية، التي سيواجه فيها الفائز من اللقاء الثاني لدور الأربعة بين المنتخبين السعودي والأردني، المجدول الإثنين أيضًا.

ويحتضن ملعب لوسيل نهائي كأس العرب، الخميس المقبل، ليُسدل الستار على منافسات النسخة الـ 11 من البطولة، التي بدأت مطلع ديسمبر الجاري.