سالماكرز يبقى مع ميلان حتى 2031

مدّد الدولي البلجيكي أليكسيس سالماكرز عقده مع ميلان حتى عام 2031، حسبما أعلن النادي صاحب المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم الإثنين، وكان عقد لاعب الوسط الهجومي ينتهي في يونيو المقبل.

وتخرّج اللاعب صاحب الـ 26 عامًا من أكاديمية أندرلخت، وانضم إلى ميلان 2020، لكنه أعير في الموسمين الأخيرين إلى بولونيا 2023ـ2024، ثم إلى روما 2024ـ2025.

وخاض سالماكرز 159 مباراة بقميص «روسونيري» في مختلف المسابقات، وسجّل 12 هدفًا.

وفي الموسم الجاري، شارك أساسيًا في المباريات الـ15 التي خاضها ميلان في الدوري، وسجّل هدفين وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة.