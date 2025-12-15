موسم الرياض يكسر حاجز الـ8 ملايين زائر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن عدد زوار موسم الرياض 2025، تجاوز حاجز 8 ملايين زائر منذ انطلاقه في أكتوبر الماضي، ما يعكس الإقبال الكبير على الفعاليات المتنوعة التي يقدّمها الموسم.

وطبقًا لبيان هيئة الترفيه، يأتي هذا الرقم في ظل التوسع المستمر في إطلاق تجارب وفعاليات جديدة أسهمت في رفع وتيرة الحضور واستقطاب شرائح مختلفة من الزوار، من داخل السعودية وخارجها، عبر محتوى ترفيهي يجمع بين العروض العالمية والتجارب المحلية النوعية.

وشهدت مناطق الموسم المختلفة كثافة عالية في الحضور، وفي مقدمتها حديقة السويدي التي تسلط الضوء على إبراز الثقافات والتراث لعدد من الدول، من خلال أكلها، وفنونها، وأزيائها، وحرفها. إضافة إلى الحضور الكثيف في «بوليفارد سيتي» بما تضمه من مسارح وحفلات وعروض ترفيهية، و«بوليفارد وورلد» الذي يقدم تجارب مستوحاة من دول متعددة، إلى جانب عدد من المناطق والفعاليات النوعية التي أسهمت في تنويع الخيارات أمام الزوار.

وسجّل معرض الرياض للسيارات إقبالًا واسعًا خلال أيام انعقاده، مستقطبًا عشّاق السيارات والتقنيات الحديثة، عبر عرض أحدث الطرازات والابتكارات العالمية، ليشكّل إحدى أبرز محطات الجذب ضمن فعاليات الموسم.

كما أسهمت الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز الزخم الجماهيري، وفي مقدمتها ليلة الملاكمة العالمية The Ring IV، التي استضافت نزالات عالمية بارزة، وشكّلت واحدة من أكثر الفعاليات استقطابًا للجمهور خلال الفترة الماضية.

وسجّلت منطقة «بيست لاند»، التي يقدمها صانع المحتوى العالمي MrBeast، حضورًا كثيفًا منذ افتتاحها، حيث تقدّم تجربة ترفيهية تفاعلية تجمع بين الألعاب والمغامرات والعروض الحيّة، ضمن مساحة واسعة صُممت لتناسب مختلف الأعمار.

كما برزت منطقة «ذا جروفز» كإحدى الوجهات الجديدة التي لاقت إقبالًا لافتًا، بما تقدّمه من تجارب تجمع بين الترفيه والمطاعم والأجواء الراقية، لتضيف بُعدًا مختلفًا لتجربة الزائر ضمن موسم الرياض، إضافة إلى حديقة الحيوانات التي تعتبر مقصدًا مهمًا للعائلات وطلاب المدارس.

ويعكس تجاوز 8 ملايين زائر خلال فترة زمنية قصيرة حجم التنوّع والتجدد في فعاليات موسم الرياض، وقدرته على تقديم محتوى متكامل يواكب تطلعات الجمهور، ويعزز مكانته كوجهة ترفيهية رائدة عالميًا.