في كأس العرب.. الأخضر يفوت النهائي الثالث

خسِر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه مباراة نصف نهائي كأس العرب، بعدما فاز عليه نظيره الأردني 1ـ0 مساء الاثنين على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.

وبعد شوط أول سلبي، أحرز نزار الرشدان، لاعب الوسط الأردني، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وشهِد الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني طرد المدافع وليد الأحمد، ببطاقة حمراء مباشرة، نظير عرقلته المهاجم علي علوان.

وفيما صعد الأردن لمواجهة المغرب في النهائي مساء الخميس، يواجه "الأخضر" نظيره الإماراتي عصر اليوم ذاته، لتحديد صاحب المركز الثالث.

وخسِر المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب خلال نسختي البطولة 1985 و2012، وذلك من منتخبي العراق 2ـ3 وليبيا 0ـ2، على الترتيب، فيما اجتاز الدور ذاته أعوام 1992 و1998 و2002 وتُوِّج باللقب مرتين.

وسيطر المنتخب، الذي يدربه الفرنسي هيرفي رينارد، على الكرة أمام الأردن بنسبة 69 في المئة، وسدد ثماني تسديدات.

ودخل رينارد بالتشكيل الأساسي ذاته الذي بدأ مباراة فلسطين، الخميس ضمن دور الثمانية، وخلال الشوط الثاني أجرى خمسة تبديلات، ودفع بعد تلقي الهدف بالمهاجمين عبد الله الحمدان وصالح الشهري والظهير محمد أبو الشامات، وقبله بالجناح عبد الرحمن العبود ومصعب الجوير، لاعب الوسط.

وتأهلت كتيبة رينارد من مرحلة المجموعات بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد ست نقاط. ولحساب ربع النهائي، فازت 2ـ1 على فلسطين بهدفي المهاجم فراس البريكان، ومحمد كنو، لاعب الوسط.