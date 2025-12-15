مع رينارد.. المنتخب يضيع نهائيين في عام

أهدر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فرصتين في أقل من عام للوصول إلى مباراةٍ نهائيةٍ، بعدما خسِر من نظيره الأردني 0ـ1 مساء الإثنين ضمن دور الأربعة من كأس العرب- «فيفا» 2025 التي تحتضنها قطر.

ومع المدرب ذاته، الفرنسي هيرفي رينارد، خسِر المنتخب، في 30 ديسمبر من العام الماضي، 1ـ2 من عمان، ضمن نصف نهائي كأس الخليج العربي «خليجي 26».

ومنذ تلك المباراة، التي جرت في الكويت، مرَّ عامٌ واحدٌ إلا أسبوعين.

ولعِب رينارد بطولة كأس العرب بالصف الأول من اللاعبين، واجتاز دور المجموعات وربع النهائي، لكن مباراة الأردن أنهت مساعيه للوصول إلى موقعة حسم اللقب أمام المغرب.

ورفع السعوديون لقب البطولة عامي 1998 و2002، تحت قيادة المدربَين الألماني أوتو فيستر والهولندي جيرهارد فاندرليم، على الترتيب.

وقبل أربعة أعوامٍ في قطر، شارك المنتخب في كأس العرب، النسخة الـ 10، بصفٍ ثانٍ من اللاعبين، أغلبه من الشبّان، وخرج من مرحلة المجموعات تحت القيادة الفنية للفرنسي لوران بونادي، مساعد رينارد حينها.

وعاد المدرب الفرنسي إلى «الأخضر» في أكتوبر من العام الماضي، لخلافة الإيطالي روبرتو مانشيني، وتأهل في أكتوبر الماضي إلى كأس العالم 2026.