4 ملايين لمسجد «أبو مرداع».. والقحطاني و«أبو حصة» يتعافيان

شهدت حملة التبرع لبناء مسجد باسم عبدالله مرداع آل عاطف «أبو مرداع» الناشط في منصة السناب شات، الذي توفى إثر حادث مروري، تفاعلًا لافتًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمع له أكثر من 4 ملايين ريال خلال 24 ساعة، بينما أكدت مصادر مقربة تواصل مرحلة التعافي لكل من صديقيه دخيّل القحطاني وبدر الشمري «أبو حصة»، وكانا سويا في الحادث ذاته.

وأطلقت الحملة الخميس الماضي، فيما سجلت أعلى عملية تبرع 20 ألف ريال.

وتلقى القحطاني صانع المحتوى الرعاية الطبية اللازمة بحائل، ومنذ لحظة وصوله خضع لتدخل إسعافي فوري، وفحوصات طبية شاملة، ومتابعة دقيقة من الطواقم المختصة.

وسمح الفريق الطبي المباشر لحالته بنقله إلى مدينة الرياض عبر طائرة إخلاء طبي مجهزة بوحدة عناية فائقة، وتحت إشراف فريق طبي متخصص لمراقبة حالته طوال الرحلة، وفق بروتوكولات الإخلاء الطبي المعتمدة.

وفي المقابل، يواصل «أبو حصة» تلقّي رعايته الطبية في أحد المستشفيات الخاصة في حائل، وسط متابعة مستمرة لحالته الصحية.

وخيم الحزن على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ الخميس الماضي بعد تلقي خبر وفاة المؤثر السعودي «أبو مرداع» إثر حادي مروري في طريق صحراوي بالنايلات، حيث فقدت المركبة السيطرة واصطدمت بحاجز أسمنتي، ما أدى إلى انقلابها بالكامل وتحطم الهيكل الأمامي والخلفي.