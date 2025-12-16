طرح تذاكر نهائيات WBC Boxing Grand Prix

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن طرح تذاكر مواجهات نهائيات بطولة «WBC Boxing Grand Prix»، التي تُنظم السبت المقبل، في الرياض، ضمن التعاون المشترك بين «موسم الرياض» والمجلس العالمي للملاكمة «WBC»، في أمسية عالمية تُختتم بتتويج أبطال النسخة الأولى من البطولة.

وتنطلق النزالات النهائية عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، إذ يشهد الحدث أربع مواجهات حاسمة، تحدد الأبطال في الفئات الأربع.

ويفتتح البرنامج بالنزال النهائي لوزن الثقيل، الذي يجمع الملاكم الأرجنتيني كيفن كريستوفر راميريز مع الملاكم البوسني أحمد كرنييتش، في مواجهة من ثماني جولات لحسم لقب الفئة.

ويليه النزال النهائي لوزن الريشة، حيث يلتقي الملاكم الإيطالي محمد قاملي مع نظيره المكسيكي براندون ميخيا، في مواجهة مرتقبة تجمع بين مدرستين مختلفتين في أسلوب الملاكمة.

ثم تُجرى المواجهة النهائية لوزن الخفيف الفائق، والتي تجمع الملاكم الأوزبكي مجيب الله تورسونوف مع الملاكم الكولومبي كارلوس أوتريا، ضمن نزال من ثماني جولات.

وتُختتم الأمسية بالنزال النهائي لوزن المتوسط، الذي يجمع الملاكم الكندي ديريك بومرلو مع الملاكم الأسترالي ديلان بيجز، في آخر نزالات البطولة لتحديد بطل الفئة.

وتُلعب جميع النزالات النهائية وفق نظام ثماني جولات، ضمن تنظيم احترافي معتمد من المجلس العالمي للملاكمة، يهدف إلى رفع جودة المنافسات وإتاحة منصة عالمية للملاكمين الصاعدين لإبراز قدراتهم الفنية.

وكان آل الشيخ، أعلن في وقت سابق إطلاق البطولة بالشراكة مع المجلس العالمي للملاكمة، مؤكدًا أن هذا المشروع يشكل فرصة نوعية لاكتشاف المواهب الشابة وترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للبطولات الرياضية الكبرى.

وتعكس استضافة الرياض لنهائيات بطولة WBC Boxing Grand Prix استمرار الحضور السعودي المتنامي في مشهد الملاكمة العالمية، ودور موسم الرياض في استقطاب أبرز الأحداث الدولية وتقديم تجارب رياضية عالية المستوى لجمهور محلي وعالمي.