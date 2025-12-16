سابقة عربية.. الأردن يلعب النهائي

تأهل المنتخب الأردني الأول لكرة القدم إلى مباراة نهائي كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما فاز على نظيره السعودي 1ـ0 مساء الإثنين، على ملعب «البيت» في مدينة الخور، ضمن دور الأربعة من النسخة الجارية في قطر.

ولعِب الأردن هذا الدور من البطولة للمرة الثالثة، وتمكَّن من اجتيازه بعكس محاولتَيه السابقتين، 1988 في عمّان و2002 في الكويت.

وخسِر المنتخب، الملقّب بـ «النشامى»، 0- 3 من العراق، ضمن نصف نهائي نسخة 1988، التي احتضنتها بلاده.

وبعد نحو 14 عامًا، خسِر من البحرين 1ـ2 لحساب الدور ذاته من نسخة 2002، التي جرت في الكويت.

ويواجه الأردن الخميس منتخب المغرب، الذي كسِب نظيره الإماراتي 3ـ0 وتأهل إلى نهائي النسخة الجارية.

وقبل أقل من عامين، لعِب «النشامى» مباراة نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخهم، وخسِروا من المضيف قطر 1ـ3.

وصعد الأردن إلى المباراتين النهائيتين لكأس آسيا وكأس العرب تحت قيادة فنية مغربية، تمثلت في المدرب حسين عموتة، وحاليًا جمال السلامي. وبين النهائيين، تأهل المنتخب، تحت قيادة السلامي، إلى كأس العالم للمرة الأولى.