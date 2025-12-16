آل حسنة ينال جائزتي ونوط «مُلهِم الدولية»

نال ماجد آل حسنة خبير الاتصال المؤسسي والبروتوكول الدولي، جائزتين ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى ضمن جائزة مُلهِم الدولية (Globe Magnitude Award) لعام 2025، في القاهرة العاصمة المصرية بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع التأثير من مختلف الدول العربية والدولية.

وجاء تتويج آل حسنة بالجائزتين تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأعوام من العمل القيادي في قطاع العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، حيث أسهم في بناء وتطوير استراتيجيات اتصال فعّالة، وقاد حملات إعلامية ناجحة لعدد من المؤتمرات والمعارض الدولية، إضافة إلى إشرافه على تطوير أدوار الإعلام وعلاقات المستثمرين في قطاع الاستثمار السياحي، وتقلّده مناصب قيادية في جهات وطنية بارزة.

وعبّر آل حسنة عن اعتزازه بالتكريم، مؤكدًا أنه امتداد لدعم وطنٍ علّم أبناءه أن القيادة مسؤولية والأثر رسالة، مهديًا التكريم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي.

يشار إلى أن آل حسنة من الأسماء المؤثرة عربيًا في مجال البروتوكول والاتصال، وهو الرئيس المؤسس لمجموعة العلاقات العامة والإعلام الخليجية، كما عُرف بإسهاماته الفكرية من خلال مقالاته المنشورة ومؤلفاته التي قدّمت رؤى مهنية ملهمة أسهمت في رفع الوعي وتعزيز الممارسات الاحترافية في المجال.