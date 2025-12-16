يونايتد وبورنموث.. 8 أهداف وسيناريو سينمائي

فرّط فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم في تقدمه 3 مرات ليخرج متعادلًا 4-4 أمام ضيفه بورنموث في مباراة دراماتيكية متقلبة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب «أولد ترافورد» تقدم أصحاب الأرض برأسية ديالو أمادا عند الدقيقة 14 قبل أن يدرك الضيوف التعادل بواسطة أنطوان سيمينيو 40.

وفي الوقت بدل الضائع تقدم «الشياطين» مجددًا عن طريق كاسيميرو 45+4 ليدخل أصحاب الأرض غرفة الملابس بأريحية التقدم بهدف.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أعاد الضيوف المباراة إلى نقطة التعادل بهدف إيفانيلسون 46 ثم تقدموا في النتيجة بهدف ثالث من ضربة ثابتة سجل منها ماركوس تافيرنييه عند الدقيقة 52.

وانتفض لاعبو مانشستر ليسجلوا هدفين في غضون دقيقتين بعدما أدرك برونو فيرنانديز 77 من ضربة ثابتة وماثيوس كونيا 79.

وعندما كانت المبارة تتجه إلى فوز مانشستر كان لإيلي جونيور كروبي لاعب بورنموث رأي أخر بإدراكه التعادل عند الدقيقة 84.

واحتسب حكم المباراة 8 دقائق وقت بدل ضائع كاد فيه الضيوف أن يتقدموا بهدف خامس لولا براعة سيني لامينس حارس المرمى الذي تصدى لفرصتين محققتين من الضيوف لتنتهي المواجهة بالتعادل 4-4.

وبالنتيجة رفع مانشستر رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، متقدمًا على ليفربول ، بينما قفز بورنموث إلى المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.