قبل أستراليا.. ديوكوفيتش يشارك في «أديليد»

يخوض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، نجم التنس، منافسات دورة «أديلايد» للعبة «250 نقطةً»، من 12 إلى 17 يناير المقبل، استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة، إذ يسعى للتتويج بلقبه الـ 11، ورفع غلته في بطولات الـ «جراند سلام» إلى 25 لقبًا.

وسبق لديوكوفيتش، المصنَّف رابعًا عالميًّا والبالغ 38 عامًا، أن فاز بلقب أديلايد مرتين في مسيرته «2007 و2023».

وفي العام الماضي، شارك الصربي في دورة «بريزبين»، وخسر في ربع النهائي أمام الأمريكي ريلي أوبيلكا قبل أن يبلغ نصف نهائي «ملبورن»، ويسقط أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وباستثناء عام 2017 حين غاب للإصابة، أحرز ديوكوفيتش لقبًا واحدًا على الأقل في البطولات الأربع الكبرى بين عامَي 2010 و2023، إذ يعود آخر ألقابه الكبرى في بطولة أمريكا المفتوحة إلى عام 2023، ومنذ ذلك تقاسم الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنَّف الأول عالميًّا، ووصيفه الإيطالي يانيك سينر الألقاب الثمانية الأكبر على مدار الموسم.

وعلى مستوى بطولات «أيه تي بي»، تُوِّج ديوكوفيتش في 2025 بلقب جنيف في مايو، وأثينا في نوفمبر.

وتشهد دورة «أديلايد» مشاركة عددٍ من النجوم، بينهم البريطاني جاك درايبر، والبرازيلي جواو فونسيكا، والأمريكي تومي بول، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.