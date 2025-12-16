رسميّا.. رودجرز يقود القادسية

أعلنت إدارة نادي القادسية التوقيع رسميًّا مع الإيرلندي بريندان رودجرز مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، حسبَ بيانٍ، نشره النادي الثلاثاء.

وكان حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، أعلن، الإثنين، عن توقيع النادي مع المدرب الإيرلندي خلفًا للإسباني ميتشيل جونزاليس.

وكتب النادي في بيانه: «يعلن نادي القادسية تعاقده مع المدرب العالمي بريندان رودجرز مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم في خطوةٍ، تعكس الرؤية الطموحة للنادي ومشروعه الرياضي المتنامي الهادف إلى ترسيخ مكانته على المستويين المحلي والقاري. ويُعدُّ رودجرز، المولود في إيرلندا الشمالية، أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الأوروبية لما يمتلكه من سجلٍ حافلٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات الأوروبية، إلى جانب سمعته المميزة في بناء الفرق التنافسية، وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعبٍ حديثٍ، يعتمد على الاستحواذ والهجوم المنظَّم».

وخلال مسيرته التدريبية، قاد رودجرز أكثر من 300 مباراةٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز مع عددٍ من الأندية الكبرى، وحقق إنجازاتٍ لافتةً، أبرزها قيادته ليفربول إلى وصافة الدوري في إنجازٍ تاريخي، وتسجيل الفريق رقمًا قياسيًّا، بلغ 101 هدف في موسمٍ واحدٍ، إضافةً إلى تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي عام 2021 للمرة الأولى في تاريخ النادي، فضلًا عن فترتين ناجحتين في إسكتلندا، تُوِّج خلالهما بـ 11 بطولةً كبرى مع نادي سيلتيك.

وسيرافق رودجرز في جهازه الفني كلٌّ من جون كينيدي وجاك ليونز، المدربين المساعدين، إلى جانب ألفارو جوميز ري وأنتولين مارتن، مدرَبي الفريق الأول، إضافةً إلى إليوت تايبو، مدرب الكرات الثابتة المتخصِّص.

وغادر رودجرز «52 عامًا» أسوار سيلتيك الإسكتلندي 27 أكتوبر الماضي بعد توليه مهمته في 1 يوليو 2023، وقد قاد الفريق خلالها في 123 مباراةً، وحقق الفوز في 83 مباراةً، وتعادل في 20، وخسر مثلها.

وبدأ الإيرلندي مشواره التدريبي بقيادة فريق الشباب في نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة بين 2004 و2006، ثم تولى تدريب الفريق الرديف بين 2006 و2008.

وقاد المدرب ريدينج، وسوانزي سيتي قبل تدريب ليفربول من 2012 إلى 2015، ثم تولى تدريب سيلتيك لمدة ثلاثة أعوامٍ، ليعود مجدَّدًا إلى الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي بين 2019 و2023.

وحقق رودجرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الدرع الخيرية مع ليستر سيتي، ولقب الدوري الإسكتلندي أربع مراتٍ مع سيلتيك، وكأس إسكتلندا ثلاث مراتٍ، والسوبر المحلي في أربع مناسباتٍ.

وأنهى القادسية، الأحد، رسميًّا العلاقة مع الإسباني جونزاليس بعد مسيرةٍ، امتدت 779 يومًا، بدأت من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وصولًا إلى دوري روشن السعودي.

وتولى جونزاليس «62 عامًا» تدريب الفريق القدساوي في 27 أكتوبر 2023 بموجب عقدٍ، تم تمديده في فبراير الماضي حتى 30 يونيو 2027.