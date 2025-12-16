الرئيسية / الصورة .. قصة

عرض وترقّب

2025.12.16 | 03:07 pm
شهد عرض اليوم الـ 16 من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة، الثلاثاء، حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، صحبه ترقُّبٌ لإعلان النتائج النهائية (المركز الإعلامي ـ نادي الإبل)
