رينارد.. خروج سابع من الأدوار الإقصائية

سجل الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الخروج السابع له من الأدوار الإقصائية خلال مسيرته التدريبية بعد أن ودَّع الأخضر، الإثنين، منافسات بطولة كأس الخليج بالخسارة من الأردن 0ـ1 في الدور نصف النهائي.

وخرج رينارد للمرة الأولى من هذه الأدوار عامَ 2010 حينما كان يقود زامبيا، إذ ودَّع بطولة أمم إفريقيا من الدور ربع النهائي بالخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح.

وبعدها، وخلال قيادته المغرب، خرج الفرنسي من البطولة ذاتها مرتين، الأولى إثر الخسارة في 2017 أمام مصر بالدور ربع النهائي، ثم بنين في 2019 بركلات الترجيح ضمن دور الـ 16.

وخلال مسيرته مع الأخضر السعودي، خسر رينارد في الأدوار الإقصائية، أو النهائيات أربع مراتٍ.

وتعود أول خسارةٍ للمدرب الفرنسي خلال حقبته الأولى مع «الصقور»، وتحديدًا إلى العام الأول 2019 حينما خسر نهائي بطولة كأس الخليج أمام البحرين 0ـ1.

وبعد عودته في التجربة الثانية عام 2024، فشل الفرنسي في عبور ثلاثة أدوارٍ إقصائيةٍ مع الأخضر في عامٍ واحدٍ تقريبًا حيث خسر في نصف نهائي كأس الخليج 2024 أمام عُمان 1ـ2، ثم خرج من الدور ربع النهائي للكأس الذهبية أمام المكسيك 0ـ2، قبل أن يودِّع الإثنين منافسات كأس العرب بالخسارة من الأردن 0ـ1 في نصف النهائي.

وأشرف رينارد على المنتخب السعودي في تجربتين، الأولى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، ولعب فيها 45 مباراةً، كسب 21 منها، وتعادل في عشرٍ، وخسر 14. أمَّا الثانية، فبدأت في أكتوبر 2024 بعد تجربةٍ قصيرةٍ مع منتخب بلاده للسيدات، وقاد «الصقور» في 25 مباراةً حتى الآن، كسب 11 منها، وتعادل في خمسٍ، وخسر تسع مواجهاتٍ.