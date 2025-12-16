20 يناير.. «أودي» يكشف عن تصميم سيارة «فورمولا 1»

أعلن فريق أودي «الجديد» أنه سيكشف عن تصميم سيارته الرسمي المخصَّصة لسباقات بطولة العالم لسيارات «فورمولا 1» في برلين، 20 يناير 2025.

ويحمل الفريق الألماني الجديد اسم «أودي ريفولوت إف 1»، ليلتصق بشركة «ريفولوت المالية»، ومقرها لندن، العاصمة البريطانية.

وحسبما أوضحته تقاريرُ إعلاميةٌ، لا يوجد حتى الآن سوى نموذجٍ أولي من سيارة أودي، يحمل اسم «آر 26» بعد عرضه في ميونيخ، نوفمبر الماضي.

ويقود فريق «أودي إف 1» ماتيا بينوتو، الذي سبق له العمل مديرًا لفريق فيراري.

وتعدُّ أودي واحدةً من ثلاث شركاتٍ مصنَّعةٍ تدخل الفئة الأولى من رياضة السيارات في الموسم المقبل.

واستحوذت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن فريق ساوبر السويسري.

ويبدأ الموسم الجديد لبطولة العالم لـ «فورمولا 1» 8 مارس 2026 بملبورن في أستراليا.

وقبلها، تخوض الفرق ثلاثة اختباراتٍ رسمية، خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير في برشلونة.

ويُمثِّل فريق أودي السائق الألماني نيكو هولكنبرج، والبرازيلي جابرييل بورتوليتو.