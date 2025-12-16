بعد 6 مباريات.. رامزي ينهي ارتباطه مع بوماس

قرَّر آرون رامزي، لاعب فريق بوماس الأول لكرة القدم، إنهاء مسيرته في بطولة الدوري المكسيكي بعد فترةٍ قصيرةٍ، قضاها في النادي، الذي غاب عن صفوفه في كثيرٍ من المواجهات، وعددٍ من الحصص التدريبية بداعي الإصابة.

ووقَّع النجم الويلزي المخضرم «34 عامًا» عقدًا لمدة عامٍ واحدٍ مع بوماس، 1 يوليو الماضي، لكنَّ الإصابات أعاقته، ولم يشارك سوى في ست مبارياتٍ فقط بكافة المسابقات، مسجِّلًا هدفًا واحدًا.

وبعث رامزي رسالة وداعٍ، بثَّها عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيها: «أودُّ أن أشكر الشعب المكسيكي على كرم ضيافتهم، وحُسن استقبالهم لي ولعائلتي في مكسيكو سيتي، كما أودُّ أن أتوجَّه بالشكر الجزيل للمدرب والجهاز الفني، خاصَّةً الطاقم الطبي، لمساعدتهم لي في فترة الإصابات الصعبة».

وأضاف رامزي: «بفضل العمل الجاد، كنت جاهزًا تمامًا للمباريات المتبقية، وكنت أتطَّلع لتقديم أفضل ما لدي مع فريق بوماس، لكن لسوء الحظ، تم فسخ عقدي، وهو أمرٌ مفاجئ ومخيِّبٌ للآمال، لذا لم يكن أمامي خيارٌ سوى العودة إلى ويلز».

وإلى جانب إصاباته، غاب رامزي عن مباراتين، وعددٍ من الحصص التدريبية بحثًا عن كلبته هايلي التي فقدها، أوائل أكتوبر الماضي، بعد أن تُركت في ملجأ للكلاب بمدينة دولوريس في ولاية جواناخواتو، وهي ولاية صناعية وزراعية تقع في وسط المكسيك.

ولعب رامزي في صفوف أرسنال الإنجليزي، وكارديف سيتي الويلزي، ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب بوماس المكسيكي.

وعجز بوماس، الذي ضمَّ أيضًا الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني السابق، عن التأهل للأدوار الإقصائية من بطولة الدوري المكسيكي، فيما قرَّرت إدارة النادي كذلك فسخ التعاقد مع ميجيل ميخيا بارون، وإدواردو ساراتشو، اللذين تعاقد معهما خلال استقطاب رامزي.

وخاض الويلزي مبارياته الثلاث الأخيرة من موسم 2024ـ2025 بوصفه مدربًا مؤقتًا لفريق كارديف سيتي بعد هبوطه من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب» إلى دوري الدرجة الثانية «ليج وان».

وشارك رامزي في 86 مباراةً مع منتخب ويلز، وأسهم في بلوغه الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2016» في فرنسا.