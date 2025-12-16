تحكيم الخوارزميات.. جديد نادي الإبل في مهرجان المؤسّس

أحدثت آلية التحكيم التي استحدثها نادي الإبل في تحكيم أشواط الجمل خلال مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته العاشرة تفاعلًا لافتًا، وحماسًا كبيرًا بين الجماهير، سواء في صالة المُلَّاك، أو في مدرَّجات ميدان العرض.

وتابعت الجماهير جولات التحكيم لحظةً بلحظةٍ من داخل الصالة، وعبر الشاشات العملاقة في مشهدٍ، عكس تصاعد الاهتمام، وثقة الحضور بالآلية الجديدة للتحكيم.

وشهدت جولات التحكيم تطويرًا نوعيًّا مقارنةً بالآلية السابقة، إذ تبدأ الجولات من النهاية صعودًا إلى الأعلى، مع إعلان النتائج في كل جولةٍ، ما أسهم في خلق أجواءٍ تنافسيةٍ متصاعدةٍ، بالتالي زيادة تفاعل الجماهير في كل مرحلةٍ، وسط تنافسٍ واضحٍ بين جماهير المشاركين في الشوط، إذ تعتمد آلية تحكيم الخوارزميات على المقابلات المباشرة بين فرديات كل منقيةٍ، وفق ترقيم المالك لكل فرديةٍ بمنقيته.

ويواصل نادي الإبل، سنويًّا، استحداث آلياتٍ نوعيةٍ، وأشواطٍ جديدةٍ ضمن مهرجان الملك عبد العزيز بهدف رفع مستوى التنافس، وتعزيز التفاعل الجماهيري، وتلبية تطلعات المُلَّاك والمشاركين في إطار تطويرٍ مستمرٍّ لمنظومة المنافسات.