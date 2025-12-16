«ليكيب» الفرنسية: الاتحاد يفاوض كانتي

قدَّمت إدارة نادي الاتحاد عرضًا شفهيًّا للفرنسي نجولو كانتي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لصحيفة «ليكيب»، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن عرض القطب الجداوي، يمنح اللاعب تمديد عقده موسمًا إضافيًّا، لينتهي صيف 2027، مع خيار التمديد موسمًا آخرَ، إذ تسعى إدارة النادي إلى الاتفاق مع اللاعب قبل مخاطبة لجنة الاستقطاب للموافقة على هذه الخطوة.

وتراقب أندية إنجليزيةٌ وفرنسيةٌ، منها باريس إف سي، وموناكو، وضع كانتي من أجل استقطابه بعد نهاية عقده مع النادي السعودي، وينفتح اللاعب على الاستماع إلى كافة العروض المقدَّمة له خلال الفترة المقبلة في حال تلقَّى عرضًا مغريًا.

وكانت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، نقلت حديث مواطنها أنطوان أرناولت، مالك نادي باريس إف سي، 8 ديسمبر الماضي، حول اهتمامه بالتعاقد مع كانتي الصيف الماضي.

وقال: «كنت حزينًا لعدم قدومه إلينا. أعتقد أنه رغب في المجيء، لكنْ ناديه لم يسمح له بالرحيل، ونحن نحترم ذلك. أنا حزينٌ لأن كانتي، كان سيضيف لنا ديناميكيةً كبيرةً، وربما كان سيجعلنا نحصل على خمس نقاطٍ إضافيةٍ في جدول الترتيب الحالي».