مهرجان الإبل.. الحراجين والمري يتزعمان أشواط المجاهيم

استأنفت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته العاشرة، الثلاثاء، عملها بعد توقفها، الإثنين، بسبب صعوبة الأحوال الجوية.

وأُعلِنَت نتائج الفائزين في اليوم الـ 16 من أشواط مسابقة المزاين فئة الجمل بيرق الموحد، وسيف الملك «مجاهيم» بعد استعراض المنقيات المشاركة أمام لجنة التحكيم.

وحصل براك بن ناصر الحراجين على المركز الأول في بيرق الموحد، فيما جاء عبد الله علي جابر المري أولًا في سيف الملك.

وحلَّ في المركز الثاني بمنافسات «بيرق الموحد» محمد جابر علي المري، واحتل سعود مبارك شافي آل شافي المركز الثالث، وحصد فرج سالم خجيم المري المركز الرابع، وحقق نادر ظافر عجب الدوسري المركز الخامس.

وفي منافسات شوط سيف الملك «مجاهيم»، نال سعيد محمد عوض المنهالي المركز الثاني، وحلَّ سالم حمد سعيد الجهويل ثالثًا، ومبارك المجمول الدوسري رابعًا، ومحمد بن فهيد بيشان العجمي خامسًا.

وتستمر منافسات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد الجنوبية، الأربعاء، بإعلان نتائج فردي مفاريد قعدان «وضح ـ شعل ـ صفر».