مراد وذكري.. الخروج الأول

سجَّل جهاد ذكري، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حضوره الأول على صعيد المشاركة مع الأخضر في بطولة كأس العرب، التي ودعها بالخروج من نصف النهائي أمام الأردن 0ـ1.

وبعد مشاركته الدولية الأولى أمام اليابان ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تبعها بالمشاركة في مواجهتي إندونيسيا والعراق ضمن الملحق الآسيوي.

وكان ذكري، البالغ من العمر 24 عامًا، اكتفى بمتابعة أغلب مباريات كأس العرب من على دكة البدلاء، قبل أن يمنحه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، فرصة المشاركة للمرة الأولى في لقاء «جزر القمر».

والأمر ذاته ينطبق على مراد هوساوي، الذي كانت بطولة كأس العرب باكورة مشاركاته مع الأخضر السعودي، وحضر بصفة أساسية في مواجهة المغرب، قبل أن يدخل بديلًا أمام فلسطين.