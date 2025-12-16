«عرس مطنطن» و«ولادة مبكرة» يكتبان أول حضور للمسرح السوري

يستضيف مسرح محمد العلي، ومسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض 2025 مسرحية «عرس مطنطن»، ومسرحية «ولادة مبكرة» في إطار ترسيخ مكانته بوصفه أبرز وجهةٍ فنيةٍ في المنطقة عبر استضافة المسرح السوري للمرة الأولى ضمن فعالياته.

وتدور أحداث «عرس مطنطن» في أحياء دمشق القديمة، وتُسلِّط المسرحية الضوء على قيم الشهامة والكرم والتكافل الاجتماعي من خلال شخصية «أبو صخر» في أجواءٍ مستوحاةٍ من البيئة الدمشقية الأصيلة.

في حين يستضيف مسرح بكر الشدي المسرحية الكوميدية «ولادة مبكرة» خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر 2025، وهي مستوحاةٌ من المسرح الإيطالي، وتدور أحداثها في روما في إطار كوميدي ساخرٍ، يعالج مفارقاتٍ اجتماعيةً بأسلوبٍ ذكي، ومواقفَ طريفةٍ بمشاركة نخبةٍ من الفنانين.

ويُعدُّ حضور المسرحيات السورية ضمن موسم الرياض إضافةً نوعيةً للمشهد المسرحي، إذ يفتح المجال أمام جمهور الموسم للتعرُّف على تجربةٍ مسرحيةٍ عربيةٍ عريقةٍ، ويؤكد في الوقت ذاته حرص الموسم على دعم التنوع الفني، وإبراز الإبداع العربي بمختلف أشكاله.