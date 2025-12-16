باستثناء العييري.. دي بياجو يدخل نهائي الخليج بقائمة الإمارات

اعتمد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، أمام نظيره العراقي في نهائي كأس الخليج، الثلاثاء، على الأسماء ذاتها التي شاركت أمام الإمارات في نصف نهائي المسابقة باستثناء تغيير واحد، حسبما نشر الحساب الرسمي للمنتخب في منصة التدوينات القصيرة «إكس».

وأجرى المدرب الإيطالي تغييرًا واحدًا فقط بإشراك فارس الغامدي بدلًا من عبد الملك العييري، الذي يجلس على دكة البدلاء.

وتضم تشكيلة الأخضر حامد يوسف، محمد عبد الرحمن، محمد الدوسري، عبد الرحمن العبيد، سليمان هزازي، فيصل الصبياني، فارس الغامدي، راكان الغامدي، عبد العزيز العليوة، ماجد عبد الله، وعبد الله رديف.

ووصل المنتخب السعودي إلى نهائي البطولة بتصدره المجموعة الأولى عقب الانتصار على البحرين والكويت وتعادله مع قطر، ونجح في تجاوز الإمارات في الدور نصف النهائي.