فيرنانديش لـ«Canal 11»: يونايتد متردد وعاطفتي حرمتني الهلال

كشف البرتغالي برونو فيرنانديش، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ إدارة ناديه مترددة في اتخاذ قرار بيع الجزء المتبقي من عقده إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك خلال الحديث الذي أدلى به لقناة «Canal 11» البرتغالية، الأربعاء.

وقال نجم المنتخب البرتغالي إنَّ سبب بقائه مع الفريق كان عاطفيًّا، لمحبته الكبيرة لمانشستر، وشؤون عائلية خاصة به.

وأضاف: «كنت سأغادر الصيف الماضي، نعم اتخذت قراري، ولأسباب عائلية أيضًا، قرَّرت البقاء، لكنني شعرت أنَّ إدارة النادي لم تمانع من رحيلي، لأنها لا تراه أمرًا سيئًا، الأمر الذي آلمني جدًّا وجعلني حزينًا، لأنني لا أملك شيئًا لأثبته لهم، فأنا متاحٌ دومًا، وألعب دائمًا، وأعطي كل ما لدي، سواء لعبت بشكل جيد أو سيئ».

وفتح فيرنانديش ملفّ المفاوضات السابقة مع الهلال السعودي، كاشفًا عن أنّه كان أحد أهداف النادي لضمه في عام 2023. وقال: «بدأت قصة الارتباط عام 2023، حين كان جورجي جيسوس على رأس الجهاز الفني للهلال، إذ اتصل بي حينها بهدف ضمي إلى الفريق. وبعد ذلك تحدثتُ مباشرةً مع رئيس النادي السعودي في الصيف الماضي، كما أرسل لي مواطني روبن نيفيش، لاعب وسط الأزرق، رسالةً تفيد برغبة النادي في التحدث معي من أجل المشاركة برفقتهم في بطولة كأس العالم للأندية».

وأبدى فيرنانديش استطاعته اللعب في الدوري السعودي، إلا أنَّ إصراره ومحبته للناديه الإنجليزي منعاه من الموافقة على العرض السعودي، وذكر: «أعرف أن مسألة الولاء لا تقدّر كما في السابق، لكنني لا أستطيع أن أقوم بالامتعاض، فالنادي يدفع لي مبالغ ممتازة هنا، وبطبيعة الحال الفوارق كبيرة في حال ذهبت إلى السعودية، لكنني لم أرغب بالرحيل».

واختتم لاعب «الشياطين» حديثه وقال: «وصل الأمر إلى مرحلة، وشعرت أنَّ الأموال بالنسبة لإدارة النادي أهم من أي شيء آخر، أؤمن أنهم رغبوا رحيلي، أخبرت هذا للمديرين في النادي، لكنهم لم يمتلكوا الشجاعة لاتخاذ هذا النوع من القرار، لأن المدرب تمسك بي».

وكان حساب «الرياضية عاجل» أشار في مايو الماضي إلى أنَّ مسيري نادي الهلال اجتمعوا بكايتانو ماريا وميجيل روبن محامي ووكيل البرتغالي برونو فيرنانديز لبحث إمكانية التعاقد معه، وفي 5 مايو كشفت مصادر «الرياضية» عن أنَّ النادي السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع النجم البرتغالي العالمي لمدة 3 مواسم، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.