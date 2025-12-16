جيسوس يختبر النصراويين قبل تجربة الفتح

اختبر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، لاعبيه من خلال التدريبات التي فرضها صباح الثلاثاء، استعدادًا للمواجهة التجريبية المرتقبة التي تجمعه أمام الفتح الأربعاء عند الـ 04:00، عصرًا، على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود «الرمز» في مقر النادي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ التدريبات التي احتضنتها ملاعب الفئات السنية في مقر النادي تركزت على رفع الجانب اللياقي، وتجنب اللاعبين الإرهاق، بعد المجهودات الكبيرة التي خاضها الجميع في معسكر أبو ظبي الأسبوع الماضي، بهدف الاستفادة من المباراة التجريبية، وتطبيق بعض الطرق الفنية والتكتيكية، التي ينوي جيسوس فرضها، واستغلال فترة التوقف، والاعتياد على حساسية المباريات.

من جانب آخر، أكد مصدر خاص بـ«الرياضية» أنَّ عبد الملك الجابر تجاوز كافة اختبارات القوة والتحمل مع المعد البدني، على أن يواصل البرنامج اللياقي، تمهيدًا لدخوله التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين.

ويحتل النصر صدارة دوري روشن السعودي بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة التاسعة، فيما ضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعدما تغلب على منافسيه في 5 جولات.