أجواء غائمة وباردة

حضر لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مقر النادي لخوض التدريب الأخير، وسط أجواء غائمة وباردة قبل مواجهة الفتح التجريبية التي تجرى الأربعاء عند الـ 04:00 عصرًا. (المركز الإعلامي ـ النصر)