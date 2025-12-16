الرئيسية / الصورة .. قصة

أجواء غائمة وباردة

2025.12.16 | 04:55 pm
حضر لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح الثلاثاء، إلى مقر النادي لخوض التدريب الأخير، وسط أجواء غائمة وباردة قبل مواجهة الفتح التجريبية التي تجرى الأربعاء عند الـ 04:00 عصرًا. (المركز الإعلامي ـ النصر)
